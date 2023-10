Nederlandsk toppseriekamp avbrutt – spiller måtte gjenopplives

Episoden skjedde på overtid i kampen gjestene ledet 2-1. Dost, som hadde scoret det første målet i kampen, falt om og ble liggende. Spillere fra begge lag stå rundt med foldede hender mens han fikk medisinsk behandling.

Etter noen vonde minutter kom beskjeden om at Dost var ved bevissthet. Han ble fraktet ut på båre og løftet hånden til publikum. Begge lags supportere ropte hans navn. – Bas var borte en stund, men de gjenopplivet ham. Medisinerne fra begge lag gjorde en veldig god jobb, og de fortjener komplimenter for hvor raskt de grep inn, sa Nijmegens daglige leder Wilco van Schaik ifølge NOS.– Han fikk gitt beskjed til resten av familien. Heldigvis er det nå positive meldinger som kan formidles. Bas er ved bevissthet, og det ser bedre ut.

Det var fem minutter igjen av tilleggstiden da den skremmende hendelsen inntraff. Nijmegen-spillerne sa at de ikke ønsket å spille videre, og de fikk støtte av hjemmelaget. Dermed ble kampen ikke gjenopptatt.Lars Olden Larsen er klubbkamerat av Dost. Han spilte fra start, men ble byttet ut i det 63. minutt. David Møller Wolfe spilte hele kampen for AZ. headtopics.com

Manchester United med defensive utfordringer og et offensivt lyspunkt før Leicester-kampenPå mandag kunne Frankrike løfte Nations League-trofeet. Ekstasen hos de franske spillerne etter seieren mot Spania viste at den ferske UEFA-turneringen har cred og gir prestisje. For Solskjær kan finalekampen ha gitt ham trøbbel på balløya. Les mer ⮕

Bellingham ble den store helten – snudde kampen på overtid i El ClásicoJude Bellingham snudde kampen med to mål i sitt første El Clásico. Les mer ⮕

Mike Pence trekker seg fra presidentvalgkampenUSAs tidligere visepresident Mike Pence trekker seg fra kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat. Les mer ⮕

Mike Pence gir opp håpet om å bli presidentUSAs tidligere visepresident Mike Pence trekker seg fra kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat. Les mer ⮕

Mike Pence trekker seg fra presidentvalgkampenUSAs tidligere visepresident Mike Pence trekker seg fra kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat. Les mer ⮕

Se på PepErling Braut Haaland og Pep Guardiola hadde en heftig diskusjon etter kampen. Les mer ⮕