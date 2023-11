Naust totalt nedbrent – ikke kommet i kontakt med eierne

#Levanger Flere har meldt om brann i et naust nedenfor Staupshaugen. Patrulje er på stedet, og bekrefter at det er full fyr i bygget. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 2, 2023 VæretIfølge Yr.no sitt tekstvarsel for landområder, blir torsdagsværet i Trøndelag beskrevet med følgende ord:

Dersom vi tar en nærmere titt på værmeldingen på Innherred, ser vi at temperaturen vil ligge rundt 1 grad stort sett hele dagen.I 2011 sto det nye fjøset til samdrifta Grongmelk DA ferdig. Nå er fjøset lagt ut for salg, og samdrifta oppløses.

Les også Vil ta penger fra Steinkjer skidrift: – Dette går utover mange I budsjettforslaget for Inderøy er det foreslått å stenge det nybygde helse- og omsorgssentret for å spare penger. De klarer heller ikke å skaffe fagfolk til en forsvarlig drift. Reaksjonene har allerede kommet og flere av dem er ampre.

Til sammen er minst 195 palestinere drept i de israelske angrepene mot Jabalia på Gazastripen tirsdag og onsdag, ifølge Hamas. I tillegg ligger det rundt 120 savnede under ruinene, og minst 777 andre er såret, ifølge tallene som islamistgruppen la fram i natt.

– Hver krig er et nederlag. Ikke noe løses med krig. Ingenting. Alt oppnås med fred, med dialog, sier pave Frans i et intervju med den italienske kringkasteren Rai.Malaysias fengslede tidligere statsminister Najib Razak er innlagt på sykehus etter å ha testet positivt for covid-19, sier hans talsmann Muhamad Mukhlis Maghribi. 70 år gamle Najib ble sendt fra fengselet til sykehuset tirsdag etter å ha klaget over feber.

