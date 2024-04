Nato vil gi mer samlet militærstøtte til Ukraina

BRUSSEL (TV 2): - Ukraina har akutte behov. Enhver forsinkelse i støtte har konsekvenser på slagmarken, sier generalsekretær Jens Stoltenberg til pressen på vei inn til onsdagens utenriksministermøte i Nato. For å sikre forutsigbar støtte til Ukraina, vil utenriksministerne diskutere en flerårig økonomisk forpliktelse til Ukraina, fortalte Stoltenberg. - Nato-allierte gir 99 prosent av den militære støtten til Ukraina.

Å gi mer samlet fra Nato vil gjøre innsatsen mer effektiv, sa Stoltenberg da han kom til møtet. - Moskva må skjønne at de ikke kan nå målene sine på slagmarken og de kan ikke «vente oss ut», la Stoltenberg til. Bakgrunnen for at Stoltenberg ønsker at Nato skal ta et større ansvar for å samordne militærstøtten, er at NATO-land skal være engstelige for hva som vil skje med Ukraina-støtten hvis Donald Trump igjen blir president i US

