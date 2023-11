Nations League Norge klamret seg til uavgjort

Det skal ikke være mulig, sa den tidligere landslagsspilleren.. Norge klarte imidlertid og ri av den verste franske stormen. Det til tross for at Baltimore banket ballen i stolpen etter 70 minutters spill.. - Nå blir jeg imponert hvis Norge klarer å stå imot dette trykket, hvis Frankrike fortsetter slik, sa Osnes fra kommentatorbua.. Og imponert ble han, for selv etter et massivt fransk press, med blant annet tre skudd i treverket, holdt det norske laget unna..

