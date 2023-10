Nammo truer med å flytte våpenproduksjon til utlandet

Staten eier 50 prosent av Nammo på Raufoss, og våpenselskapet har bedt om støtte fra eieren for å øke kapasiteten til å produsere artillerigranater, som er svært ekstremt etterspurt fra Ukraina og andre Nato-land.

I statsbudsjettet for neste år vil Norge kjøpe artillerigranater for 4,3 milliarder kroner. Så langt har staten skrevet kontrakt for nærmere to milliarder av disse pengene med Nammo. I tillegg er det avtalt at Nammo skal få investeringsmidler fra Norge på rundt 75 millioner kroner.I høringssvaret til statsbudsjettet er konsernsjef Morten Brandtzæg krystallklar.

Nammo mener at andre land i større grad bidrar til investeringer, og truer med å flytte produksjon ut av Norge.– Vi vurderer nå om deler av ammunisjonsproduksjonen heller bør bygges opp i utlandet. Nammo er et nordisk forsvarskonsern som skal drive etter forretningsmessige prinsipper. Det er mest naturlig at vi bygger kapasitet der myndighetene støtter investeringene, skriver Brandtzæg i høringssvaret. headtopics.com

Blant annet peker han på at USA og Finland er land som i større grad bidrar med statlige direkteinvesteringer i forsvarsindustrien. – Vi vurderer nå om investeringer i ny produksjon skal skje i land som støtter slike investeringer, sa konsernsjefen i en budsjetthøring i Stortinget torsdag.

