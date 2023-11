Nakne Kristian: Damene liker størrelsen

Sexologen erkjenner at det selvsagt finnes personlige preferanser der ute, men påpeker at god sex handler om mye mer enn penetrering og størrelse.. - Om du har sex med en kvinne, har klitorishodet som regel mest å si for kvinnens mulighet til å bli tent og oppnå orgasme.. Hun minner om at klitorishodet ligger utenfor skjeden, og at penisstørrelsen derfor ikke har noe å si for kvinnens orgasmemuligheter.

