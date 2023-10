Naken på TV, datingkultur og kropp på TikTok

Sponset podkast: Sexolog Maria K. Ebbestad har besøk av kroppspositivist og Tiktok’er Kristjana Vera. Hun snakker åpent om kropp og seksualitiet til sine over 100 000 følgere på TikTok.

Nå er hun i studio for å snakke om datingkultur i Norge, selvtillit og hvordan man takler hat på sosiale medier når man velger å snakke høyt om forskjellige temaer. Kristjana deler orgasmetips, forteller hva god sex er og ikke minst tips til alle de som syns det er vanskelig å vise seg naken. Husk at du alltid får 20% avslag på sexleketøy hos Nytelse.no om du bruker rabattkoden «KLIMAKS».

Les mer:

Nettavisen »

Sofia kan forsikre om én ting når hun inviterer på nakentechno:Nå får du muligheten til å danse og kjøpe øl – helt naken. Les mer ⮕

Naf: 100 døde i trafikken – frykter ulykkesår100 mennesker mistet livet på norske veier fram til oktober i år. Naf frykter at ulykkesåret blir verre enn i fjor. Les mer ⮕

Sissel kler av seg: - Deilig!Å kle av seg foran kamera er ikke noe problem for Sissel (30). Nå stiller hun naken for Dagbladets lesere for å bryte med tabuer, og forteller samtidig åpent om hva slags sex hun selv liker - og hva hun gjør som swinger. Les mer ⮕

Ghanesisk genbank nummer 100 til Svalbard Globale frøhvelvDeponeringen av nye frø fra den ghanesiske genbanken Plant Genetic Resource Institute of Ghana (CSIR-PGRRI), er et viktig skritt mot å sikre langsiktig beskyttelse av landets viktigste matvekster. Les mer ⮕

Marion rammet av «den skjulte folke­sykdommen»: Fire tegn kan avsløre problemetHadde hun visst det hun vet i dag, hadde Marion Jakobsen aldri tatt de pillene. Nå vil hun advare andre. Les mer ⮕

-Stakk hun av med sykkelen?!SETTES UT: Oskar Westerlin blir satt ut av Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl. Video: Prime video / Rød Løper / Klaus Fjellro / Thea Hope. Reporter: Klaus Fjellro. Les mer ⮕