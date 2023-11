Naken på spa:- Svære pupper

For det er virkelig ingenting annet å kikke på enn på dem. Det er jo mobilforbud og bekmørkt rundt oss. Jeg går opp igjen.. Apropos det, jeg kjenner mobiltrangen melde seg. Jeg piler tilbake til garderoben for å sjekke om noen har svart på snapen jeg sendte av at jeg var her.. «Tror du ikke at noen har seg her? Sånn, i en av de små badstuene, eller noe?» tekster jeg en kollega som har vært her før. .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Norges første åpne homofile: – Bli med i kjelleren. Der er jeg naken.– Jeg var Norges første åpne homse. Dette blir ikke et intervju, det blir en flørt, advarer Maurice. Samtidig advarer aktmodellen dagens unge: – Dere tror at dere er så frigjorte. Det der er bare tull!

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Norges første åpne homofile: – Bli med i kjelleren. Der er jeg naken.– Jeg var Norges første åpne homse. Dette blir ikke et intervju, det blir en flørt, advarer Maurice. Samtidig advarer aktmodellen dagens unge: – Dere tror at dere er så frigjorte. Det der er bare tull!

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DBMENINGER: Senterpartiet kjemper mot et felles kraftmarked med EUVi i Senterpartiet roer oss ikke ned som følge av feilaktige karikaturer og polemikk fra Dagbladets side.

Kilde: dbmeninger | Les mer ⮕

DAGBLADET: Staten dømt for menneskerettsbrudd Får erstatning etter 23 nakenvisitasjonerRetten finner det bevist at en etiopisk kvinne ble utsatt for 23 kroppsvisitasjoner, hvor hun måtte kle seg helt naken og ta knebøy, under internering på Trandum. Menneskerettsbrudd, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Båten balanserer: - Snakk om flaksSPESIELT: Synet som møtte redningsskøyta var langt fra dagligdags. Video: Redningsselskapet. Reporter: Anton Lier / Dagbladet TV.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Girls of Oslo-premiere: Se hvem som dukket oppInfluencer Emma Ellingsen snakket om kjærlighetslivet på den røde løperen på premieren av «Girls of Oslo».

Kilde: vgnett | Les mer ⮕