Nagelsmann: Fra suksess til spørsmålstegn

Som 36-åring rangeres han som en av de beste i verden. Han ledet Hoffenheim til klubbhistoriens første Champions League, ledet RB Leipzig til semifinale i Champions League, tre titler for Bayern München og nå landslagstrener for det som skal være en av verdens beste fotballnasjoner. Selv om det ble første nedtur i karrieren da han ble sparket som Bayern-trener, har Naglesmann vært en ettertraktet trener det siste året. Det følger likevel et stort spørsmålstegn i kjølevannet det siste året.

skal det ha vært deler av Bayern-ledelsen som hadde sine bekymringer for manglende «modenhet» da Nagelsmann sto på sitt og ikke ønsket å foreta endringer i 2023 da resultatene uteble (fikk bundesligatittelen servert av Dortmund) og frustrasjonsnivået til flere av spillerne økte.Chelsea hevder tyskeren ikke var interessert i en lengre intervjuprosess som klubben ønsket, resultatet var at Chelsea bestemte han ikke hadde den rette personligheten og var ingen strategisk matc

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Sporten_com / 🏆 3. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Harry Kane sendte Bayern München til kvartfinale i Champions LeagueHardt pressede Bayern München snudde 0-1 i det første møtet til 3-1 mot Lazio. Kvartfinalebilletten i Champions League ble sikret mye takket være Harry Kane.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Barcelona 1 - 2 kvartfinale Champions League Bergen har skjønt detHer er byen i særklasse best. Nå blir Brann-jentene hyllet i Spania.

Kilde: db_sport - 🏆 14. / 63 Les mer »

Brann sjokkerte Barcelona i Champions League(Brann-Barcelona 1–2) Bergenseren Cecilie Kvamme kunne knapt tro det hun så da ballen snek seg inn i korthjørnet.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Reiten sentral da Chelsea slo Ajax 3–0 i Champions League(Ajax – Chelsea 0–3) Guro Reiten var svært involvert da Chelsea tok et langt steg mot semifinale i Champions League.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Vipers tok første stikk i Champions League-playoffLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Champions League-rangering: Arsenal splitter eksperteneTV 2s fotballeksperter er enige om sterkeste og svakeste lag i Champions League, men Arsenals muligheter skaper debatt.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »