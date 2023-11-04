Nadir Kadın Mimarlık Öğrencileri

3. Kasım 2023'te, Kari Nissen Brodtkorb (81) hatırlıyor: Bir grup nadir kadın öğrenci, erkek öğrencilerinin arasında dağılmış bir şekilde okulun konferans salonunda toplandı - 1960'ların başında Trondheim'daki mimarlık programına kabul edilen 'iyi kızlar' bu salonun büyük bir kısmına yerleşti

. Önlerindeki kürsüde, tanınmış bir mimar olan profesör, genel olarak mimarlığı ve kendi özel alanını tanıttı ve ardından 'şu güçlü sözlerle bitirdi': Ve bu hatıranın neden bu kadar güçlü olduğu bir sebep var - Brodtkorb'un mimarlık tarihindeki ölü şarmantlarını alıntıladığı ve evinde oturduğu yerde: Bærum'daki Haslum'da sabah saatleri, 1970'lerin başında kendisi ve ailesi için tasarladığı evde, neredeyse dokunulmamış duran evde. Bir zamanlar yıkılmaya hazır bir benzin istasyonundan aldığı büyük salon pencerelerinde, dışarıdaki büyük akçaağaç ağaçlarının mevsimlerin değişen gösterisine birinci sıradan tanık oluyor. Ev sade - her santimetre ve kuruş sayıldı - ancak uzun bir aile yaşamında odaları açıp kapatabilen ve birbirine bağlayabilen geniş sürgülü kapıları var, çocukların ve torunların oyunlarına ve gürültüsüne evi açan bir ev. Brodtkorb'un tasarladığı bir hareketli yaşam alanıdır - bu kavram, tüm yaşam eserini bir şekilde tanımlar

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