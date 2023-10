Nærmer seg en form for tortur

HØNEFOSS (Dagbladet): Fredag formiddag ble en 32 år gammel mann framstilt for varetektsfengsling i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Hønefoss.. 32-åringen ble pågrepet for én måned siden og siktet for drap eller medvirking til drap på Jonas Aarseth Henriksen (30), som ble funnet skutt og drept ved ei hytte på Nes i Ådal 17. august.. Politiet har begjært ham fengslet i fire nye uker med strenge restriksjoner.

Jeg kan ikke si så mye av hensyn til etterforskningen, men i det ligger det at han benekter å ha hatt en slik rolle. Det er en ekstra byrde for ham å få det stempelet i media. Det er for tidlig, sier Hasle.. Forsvareren sier videre at han opplever 32-åringen som samarbeidsvillig overfor politiet. Han har allerede stilt i et ni timer langt avhør.. - Han har forklart seg grundig. Han vil opplyse det han vet han om saken, kommenterer Hasle..

