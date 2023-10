Nærkamper mellom Hamas og Israel: – Vil avskjære Gaza by

Israel og Hamas er inne i en ny fase av krigen, der det israelske militæret angriper fra øst og nord.Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, tror målet til Israel kan være å omringe og avskjære Gaza by.Så langt har imidlertid Israel ventet med med en massiv invasjon. I stedet har de gjort begrensede operasjoner inne på Gaza – med grensekryssinger fra øst og nord.

– Krigen vil være en lang prosess, og vi er nå der at vi angriper fienden hardt, på innsiden og ved terskelen til Gazastripen, uttalte generalløytnant Herzi Halevi til israelske soldater søndag kveld, ifølge avisenVIKTIGST HVA SOM SKJER ETTERPÅ: – Krig handler først og fremst om hva som skal skje etter at kamphandlingene er over. Innenfor strategi er det et poeng at du må vite hvilken type fred du slåss for.

– Hvis du ser på hvor Israel har angrepet i natt, kan det tyde på at de vil omringe og avskjære Gaza by. Det ser ut til at Israel har gått inn tre steder: Ved kysten nord på Gaza, i det nordøstre hjørnet, og sør for Gaza by. De har gått inn i på kvelden for å utnytte den teknologiske fordelen de har i mørket.FN er bekymret for at den offentlige orden i Gaza vil bryte sammen. headtopics.com

Spørsmålet er om dette er forberedelser til en større invasjon, eller om det fortsatt er raid for å skaffe informasjon, sier Ydstebø. – Faglig kalles det de gjør for «oppklaring med vold». Det er en metode for å hente inn informasjon hvor du oppretter stridskontakt. Du provoserer fram motreaksjoner fra fienden for å få informasjon om deres potensial.– De har bombet mer, for å støtte styrkene som er gått inn. Og hvis de blir stående inne i Gaza med de styrkene de har i nord, kan det indikere en større bakkeinvasjon.

