Når taktikk blir strategi

Dagens makthavere i Israel tror ikke på noen løsning, og trenger den heller ikke – for dem er status quo løsningen. Da vil de med sin overlegne militærmakt kunne holde de fleste utslag av palestinsk desperasjon i sjakk med minimale egne tap, hva enten det er steinkastende ungdommer på Vestbredden eller sporadiske rakettangrep fra Gaza.

