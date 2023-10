– Nå må vi ta EU-debatten

EU-UTSPILL: Ine Eriksen Søreide og Carl Bildt satte seg ned med VG fredag, for å diskutere – og argumentere for – norsk EU-medlemskap.Høyres utenrikspolitiske talsperson, Ine Eriksen Søreide, ønsker å løfte EU-debatten i Norge og får støtte fra Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt., at jeg mener Norge er tjent med det. Vi kan ikke la være. Vi kan ikke lenger sitte på gangen i Brussel, sier Eriksen Søreide.

– Det er jeg helt enig i. Forandringen med Sverige og Finland inne i EU – og kanskje inne i NATO, gjør at det bare er Norge og Island som ikke er med i de to store, hvor NATO er forsvarsalliansen og EU sikkerhetsalliansen, sier Bildt.VG møter Høyres utenrikspolitiske talsperson, tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt, på Høyres programkonferanse fredag, i sjette etasje i Høyres Hus i Oslo.

SVENSK HJELP: Bildt ble tatt varmt imot da han fredag kom for å tale på Høyres konferanse om programarbeidet fremover.– Det blir stadig mer problematisk for Norge å stå utenfor EU. NATO er uten tvil vår sikkerhetsgarantist. Men EUs samarbeid om sikkerhet og beredskap er også viktig for Norge. Og det samarbeidet er vi ikke med i.Bildt sier at trusselbildet med krig og terror har bidratt til det. headtopics.com

– Vi har et mye bredere trusselbilde, hvor mange av instrumentene for å hindre terror ligger i EU. Jeg var nylig i Brussel og fikk innsikt i etterretningsarbeidet som foregår i EU. Det er mye bredere enn jeg trodde. Det er forandringer som skjer, hvor Norge er litt haltende etter, for å si det diplomatisk.

– Jeg er helt enig i det Carl sier. EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk er et område hvor Norge som tredjeland ikke er med. Vi må tørre å begynne å diskutere EU slik det er i 2024 og fremover. Sist vi stemte om det var i 1994, var det 12 medlemsland i EU, i dag er det 27, sier Eriksen Søreide. headtopics.com

