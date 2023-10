Nå løftes den ødelagte jernbanebrua opp av vannet

Mandag løftes første del av den ødelagte jernbanebrua opp av Lågen. Slik ser det ut mandag morgen før løftet skal gjennomføres.

Mandag løftes første del av den ødelagte jernbanebrua opp av Lågen. Slik ser det ut mandag morgen før løftet skal gjennomføres.

Nødbluss utløste brannalarm på T-bane stasjonSiste nytt fra Dagbladet: Sporveien T-bane melder søndag kveld at en nødbluss utløste brannalarmen på Jernbanetorget stasjon i Oslo. - Vi er nødt til å kjøre tog forbi stasjo... Les mer ⮕

Forsinkelser og innstillinger på flere toglinjer rundt OsloBane Nor melder mandag morgen om forsinkelser og innstillinger på Drammenbanen og Askerbanen. Forsinkelsen skyldes en feil på en sporveksler ved Asker. Les mer ⮕

– Jeg er veldig følsom for når bra ting skjerKlovn og komiker Viggo Venn får gåsehud av det uventede. Les mer ⮕

Lover ikke bra for Sarpsborg 08 når de taper mot et 2.divisjonslagOm et par uker sparkes Eliteserien igang og får Sarpsborg 08 starter det tøft når de 11 mars tar imot Rosenborg. Du får dårlige odds, hvis du tipper på Rosenborg som vinner av Eliteserien 2018. Det er egentlig ingen utfordrere. Les mer ⮕

Tull med tall drukner jordbruket i gjeldFor bønder gir det ikke mening å snakke om klimatilpasning når det knapt går rundt økonomisk. Les mer ⮕

«Bukkene Bruse og julenissen» har et av seriens beste plot«Bukkene Bruse» i kommersiell juleutgivelse er unektelig verdt pengene når plottet er så godt som dette. Les mer ⮕