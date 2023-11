Nå øker reiselysten: – Ikke mange reiser igjen

– I går var det fullt trykk hele dagen, både på telefon og i trafikk inn til nettsidene våre, sier Beatriz Jaquotot Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, til E24.– Det har generelt vært et solid trykk på vinterens reiser helt siden tidlig i august i år, men de to siste ukene har det økt cirka 10–15 prosent mot ukene før, sier Rivera.– Ser vi på gårsdagen (mandag) isolert sett mot forrige mandag, var økningen på 20 prosent.

– Per nå er totalsalget for vinteren (målt i antall reiser, journ.anm.) opp nesten 20 prosent mot samme tid i fjor. For jule- og nyttårsukene er økningen enda større, spesielt til Kanariøyene, hvor salgsøkningen allerede er 30 prosent over fjoråret.Også reiseselskapene TUI og Ving bekrefter at det første snøværet som regel fører til økt reiselyst mot varmere strøk.

– Når vi ser snøen lave ned og mørketiden er over oss i Norge, drømmer vi oss bort til sommervarme i andre land, sier Anne Mørk-Løwengreen, kommunikasjonssjef i TUI Norge.– Snøværet som kom tidlig på Østlandet i år fører nok til at flere velger å sette reiseplanene ut i livet.

Landsjef for Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson, sier hun tror den første snøen minner nordmenn om hva vi har i vente de neste månedene. – Vi har høye trafikktall på ving.no, og salget ligger på forventet nivå. Jeg kan ikke se større salgstall fra gårsdagen som kan knyttes til snøværet, men det er heller ikke mange reiser igjen de nærmeste ukene for dem som vil rømme Norge på grunn av kulde og uvær, sier hun.For vinterhalvåret er det Kanariøyene som er de klare favorittene for solhungrige nordmenn, ifølge Apollo.

