Nå kan den kjøpes i Norge og dette er prisen

Legion Go er nå tilgjengelig hos Elkjøp, Power og Komplett til en veiledende pris på 8999 kr. “Den gir spillere mer frihet til å spille hvor de vil og når de vil. To av de mange funksjonene som gjør at den skiller seg ut i kategorien, er dens avtakbare kontroller og kraftige skjerm,” forklarer selskapet om konsollen som drives av AMDs Ryzen Z1 Extreme, 16 GB RAM og en stor 8,8 tommer skjerm.

