Nå er det forbudt med dørsalg i helger og på kvelden

Det nye regelverket understreker at selgere i starten av samtalen skal gi klar og tydelig informasjon om at de er der for å selge noe og hvem de representerer. Det skal også informeres om retten til å motsette seg dørsalg og retten til å reservere seg direkte hos den næringsdrivende.

– Vi håper næringslivet tar signalene om at det er de færreste som ønsker selgere på døren, og heller konsentrere seg om salgskanaler der forbrukere får god informasjon, og ikke minst god tid til å vurdere tilbudet, sier Iversen.

Innsamlingsaksjoner fra frivillige organisasjoner omfattes ikke av forbudet, med mindre de driver med salg og anses som næringsdrivende.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STVAFTENBLAD: Plutselig ble det taust fra Ayeds familie inne fra GazaI 40 timer ventet Ayed på livstegn fra familien sin i Gaza. Han visste ikke om de 17 familiemedlemmene hans hadde overlevd bomberegnet fra Israel.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Rapporter: - Vil åpne Rafah-overgangen for skadde palestinereSiste nytt fra Dagbladet: Tirsdag kveld kommer det rapporter fra egyptiske medier om at Rafah grenseovergang, som går fra Gazastripen til Egypt, kan åpne onsdag for å ta i mot ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Snøkaoset: Geir mistet flyet til SpaniaSiste nytt fra Dagbladet: Geir Otto Krogh (68) fra Langesund skulle ta fly fra Oslo Lufthavn til Spania i dag, men sesongens første snøvær og påfølgende trafikkaos har satt en ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: «Friends»-stjernene: – Vi er alle så fullstendig ødelagteMandag kveld kom medskuespillerne fra «Friends» med en uttalelse.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV2SPORT: Reagerer på dommer fra Nord-Norge:Eirik Bakke langer ut mot fjerdedommeren. Hoveddommer Kai Erik Steen fnyser av utspillet.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Palestinsk FN-utsending ber Sikkerhetsrådet redde Gaza fra «helvete på jord»Den palestinske utsendingen til FN, Riyad Mansour, beskriver overfor FNs sikkerhetsråd Gazastripen som «helvete på jord».

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕