Det nye regelverket understreker at selgere i starten av samtalen skal gi klar og tydelig informasjon om at de er der for å selge noe og hvem de representerer. Det skal også informeres om retten til å motsette seg dørsalg og retten til å reservere seg direkte hos den næringsdrivende.

– Vi håper næringslivet tar signalene om at det er de færreste som ønsker selgere på døra, og heller konsentrere seg om salgskanaler der forbrukere får god informasjon, og ikke minst god tid til å vurdere tilbudet, sier Iversen.Det kan bli et tungt halvår for deg som har mye gjeld. Her er ting du bør ta grep om

