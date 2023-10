Myrhol starter trenerkarrieren i Runar:

Det bekrefter han overfor TV 2 og forteller at han har skrevet under på en treårsavtale med klubben.

– Siden tre måneder etter at jeg la opp har det vært en stor drøm å bli håndballtrener, forteller Myrhol. Den tidligere landslagskapteinen la først opp etter OL i Tokyo, før han gjorde et lite comeback for Kiel i Final 4 i juni 2021.

– Flere av de tilbudene som har kommet underveis på trenerjobber har jeg avslått med en gang, fordi det har ikke passet med familiens verdier. Jeg hadde jo avskrevet Runar, fordi jeg visste at de hadde et satt trenerteam, forteller Myrhol. headtopics.com

Leif Gautestad og Bård Kristian Tonning har ledet Runar i flere år, men førstnevnte har vært borte fra trenerbenken denne sesongen etter at han fikk droppfot. Klubben startet dermed jakten på en ny hovedtrener i samråd med Gautestad, og der kom Myrhol inn i bildet.

– Det var litt som om ilden ble tent. Fra den dagen så har jeg hatt en mega-motivasjon inni meg for å kunne drive med det jeg liker best, og det er håndball, sier 41-åringen.

