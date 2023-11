Myhr Nossum ser frem til å bli far

– Det er veldig stas. Nå vet jeg hva jeg går til. Jeg vet hvordan jeg bytter bleie og har lært meg noen tjuvtriks. Vi gleder oss veldig til det som venter og har mye lavere skuldre enn noen gang, sier Myhr Nossum tilTrønderen ble landslagstrener våren 2018 etter å ha vært assistenttrener i to år. I tillegg har han trent Petter Northug og Lyn Ski.

VGNETT: Myhr Nossum ser frem til nye utfordringer som landslagstrenerMyhr Nossum, tidligere assistenttrener og trener for Petter Northug og Lyn Ski, ser frem til nye utfordringer som landslagstrener.

VGNETT: Eirik Myhr Nossum har blitt far for andre gangLandslagstrener for distanseherrene i langrenn, Eirik Myhr Nossum (37), er blitt pappa for andre gang. Det skriver Adresseavisen.

