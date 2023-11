Mye nedbør i vente, mange farevarsler

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og venter fredag 25-40 cm snø for indre strøk av Østlandet. – Det går over til sludd og regn etter hvert, særlig nær kysten. I Oslo vil det i ettermiddag og i kveld gradvis komme inn mildere luftmasser. Det kan bli regn som fryser på bakken, sier statsmeteorolog Anne Solveig Andersen.Uværet Babet er i ferd med å roe seg på Sørlandet. I Oslo er alle T-banelinjer forsinket på grunn av glatte skinner.

