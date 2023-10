Mycoplasma Pneumonia'da Artış: Norveç'te Yıllar Sonra İlk Salgın

Vi er midt i høsttiden, og det innebærer normalt sett mer forkjølelse- og influensalignende sykdommer.Men nå ser FHI en klar økning i bakterien mycoplasma pneumonia, som ikke har hatt utbrudd i det norske samfunnet på flere år.Så langt i år har 596 personer fått påvist smitte av mycoplasma-bakterien, viser tall fra FHIs oversikt. I hele 2022 var tallet 60.

Men Trine Hessevik Paulsen, spesialist i samfunnsmedisin, sier det er store mørketall, da en frisk person kan bære bakterien uten symptomer. – Så kan den også gi lungebetennelse, som kan gjøre at man har behov for antibiotika eller sykehusinnleggelse, forteller Paulsen.

– Det som er spesielt er at vi ikke har hatt et utbrudd av denne bakterien på så lang tid, før nå. Jeg vil anta at immuniteten i befolkningen er lavere nå.Bakterien følger en syklus på 4-6 år, og siden man nå er på slutten av denne syklusen, overrasker ikke det nylige utbruddet FHI. headtopics.com

SYKDOM: Over hele landet øker smitten av bakterien mycoplasma pneumonia. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2– Vi tenker at dette bare er toppen av isfjellet. De fleste går ikke og tester seg for en luftveisinfeksjon, sier Øyvind Kommedal, seksjonsoverlege ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, tilTil forskjell for vanlig lungebetennelse, er tiden man er syk lengre med mycoplasma.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Økning av mycoplasma pneumonia i norske fylkerMycoplasma pneumonia-bakterien øker i alle norske fylker, spesielt i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Barn og unge mellom 3 og 15 år er mest utsatt. Smittetallene kan øke i omfang, ifølge lege Trine Hessevik Paulsen i Folkehelseinstituttet (FHI). Les mer ⮕

Rusya Büyükelçiliği, Norveç'teki anma töreninde yaşanan krans olayını kınadıNorveç'in sınır kasabasının Sovyet kurtuluşunun 79. yıl dönümünde Rusya'nın konsolosu, uyarılara rağmen anma töreninde krans koymaya devam etti. Belediye başkanı, Rus kransını başka bir yere taşıdı. Rusya Büyükelçiliği, bu olayı Rusofobi, saygısızlık ve kurtuluş askerlerinin anısının küçümsenmesi olarak nitelendirdi. Les mer ⮕

Norveç'te Lewiston'daki katliamın zanlısı hala aranıyorMaine eyaletinin Lewiston kasabasındaki bir kitle katliamının zanlısı olan Robert Card'ı (40) bulmak için yoğun bir av devam ediyor. Card, eski bir asker, silahlı ve tehlikeli olarak kabul ediliyor ve psikiyatrik bir birimde tedavi görmüştür. Katliam, önce Just-In-Time Recreation adlı bir bowling salonunda, yerel saatle 19.00'da gerçekleşti. Orada bir kadın ve yedi erkek olmak üzere sekiz kişi öldürüldü. Şüpheli daha sonra Schemengees Bar & Grille Restoranına gitti. Orada yedi erkeği öldürdü. Üç kişi hastanede öldü. En az 13 kişi ciddi şekilde yaralandı. Lewiston kasabasında en az 18 kişinin hayatına mal olan korkunç kitle katliamından 48 saatten fazla bir süre geçti ve bölge sakinleri korku içinde yaşamaya devam ediyor. Polis şefi Ryan McGee, 'Tam güçle aramaya devam ediyoruz. Bunu tamamlayacağız. Bir şekilde' diyor. Polis şu anda katilin muhtemelen intihar etmiş olabileceği bir teoriden hareket ediyor. Card ile konuştuğunu söyleyen bir kaynağa göre, mektup Card'ın canlı bulunmayı beklemediğini gösteriyor ve bu nedenle olası bir intihar mektubu olarak yorumlanıyor. Polis şefi, 'Tüm olasılıklardan hareket ediyoruz ve tüm olası izleri araştırıyoruz' diyor ve daha fazla ayrıntı vermek istemiyor. Bu, polisin Card'ın hayatta olup olmadığını veya hala kaçak olup olmadığını bilmediği anlamına geliyor. Ölü veya diri bulunana kadar tehlikeli ve silahlı olarak kabul ediliyor. Les mer ⮕

Norveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in sivil ölümlerine dikkat çekiyorNorveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in sivil ölümlerine dikkat çekerek, uluslararası insani hukuka saygı göstermesini ve acil yardımın girişine izin vermesini talep ediyor. Les mer ⮕

Norveç'te İsrail'e karşı duruş eksikliğiNorveç'te İsrail'e karşı net bir duruş sergileyen politikacıların az olması ve medya kuruluşlarının çatışmayı yeterince haberleştirmemesi eleştiriliyor. Les mer ⮕

«Fashion Reimagined»: Norveç'te Sadece VG'de İzlenebilirVG'nin sadece Norveç'te «Fashion Reimagined» adlı filmi gösterme hakkı vardır ve bu nedenle yurtdışında bulunuyorsanız içeriği izlemek mümkün olmayacaktır. Film tüm yaş gruplarına uygundur. Les mer ⮕