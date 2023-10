Musk: Starlink vil gi internettilgang til hjelpeorganisasjoner på Gaza

KRITISERES: Israel vil bruke alle alle tilgjengelige midler for å stoppe Starlink på Gazastripen, ifølge landets kommunikasjonsminister Sholmo Karhi. Han kaller Musk naivInternetttilgangen og mobilnettverket på Gazastripen er slått ut etter at Israel trappet opp krigen mot Hamas fredag kveld. Flere hjelpeorganisasjoner har derfor mistet kontakten med sine arbeidere i den palestinke enklaven.

– Ingen terminaler fra Gaza har forsøkt å kommunisere med vår konstellasjon, sier Musk på sin egen plattform X lørdag. – Hamas kommer til å bruke det til terrorisme. Det er ingen tvil om det, vi vet det, og Musk vet det, skriver Khari.

– Men hvis noen gjør det, kommer vi til å gjennomføre ekstraordinære tiltak for å sørge for at det bare brukes til humanitære formål. Dessuten kommer vi til å gjøre en sikkerhetssjekk med både amerikanske og israelske myndigheter før vi slår på en eneste terminal, skriver Musk. headtopics.com

Det forrige tallet ble kunngjort tidlig lørdag ettermiddag og var på 7703. Halvparten av de drepte er barn, ifølge helsemyndighetene.Det opplyser diplomatikilder til nyhetsbyrået Reuters. FNs sikkerhetsråd skal møtes etter at Israel utvidet bakkeoperasjonene i Gaza.

– Det er uholdbart at sivile ikke har noe trygt sted å være på Gazastripen i de massive bombeangrepene, sier hun. Til tross for Israels opptrapping av krigen mot Hamas, har samtalene fortsatt lørdag, opplyser en kilde til Reuters. headtopics.com

Talsmann Abu Obeida i Qassam-brigadene gjentar at de er klare til å slippe fri gislene som Hamas-medlemmer bortførte under angrepet på Israel 7. oktober. – Prisen å betale for det store antallet gisler på våre hender, er å tømme fengslene for palestinske fanger, sier Obeida.Internetttilgangen og mobilnettverket på Gazastripen er slått ut etter at Israel trappet opp krigen mot Hamas fredag kveld.

