Museum ønsker nakne gjester velkomne

Lørdag åpnet Det arkeologiske museet i Catalonia en utstilling, med oppfordring til gjester om å la klærne ligge i garderoben. Utstillingen gjøres i samarbeid med en naturismeforening.

«Menneskekroppen er det mest verdifulle vi har. Vi er født med den, og den vil aldri tilhøre noen andre. Den kan læres bort og til og med deles, men den vil alltid være vår.» – Vi ønsket å gjøre det til en mer livlig omvisning enn en typisk omvisning, der folk går, lytter og går igjen, sier museumsansatt Edgar Mestre til Reuters.Museet skriver at gjester kan «beundre kunstverkene ved å posere i samme stilling som dem selv, helt nakne og omgitt av andre kropper.»

De påpeker likevel at på grunn av sikkerhetshensyn, blir gjester bedt om å beholde skoene på. Ellers er det opp til hver enkelt om hva de ønsker å ha på seg av bekledning. Museumsarbeideren Mestre mener utstillingen handler om å vise at kroppen binder menneskeheten sammen. headtopics.com

– Vi ville at de som kom for å se, skulle føle akkurat det samme som verket de så på, ikke bare se på det, men ha en viss tilknytning til det. Som utstillingen sier, det vi har til felles i alle menneskehetens epoker, er kroppen vår.

De nakne omvisningene foregår skjermet fra de vanlige omvisningene. Dette gjøres for at gjester som foretrekker å nyte kunst påkledt, ikke skal måtte treffe på de mer lettkledde museumsgjestene under utstillingen. headtopics.com

Utover at skoene må beholdes på, ønsker museet å invitere til å nyte kunsten på en unik og innovativ måte.

