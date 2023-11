Mowinckels fluor-mysterium kan nærme seg et svar

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste sier til NTB at det jobber hardt for å finne svar. Det er blant annet gjort en rekke undersøkelser og tester, og nå venter man på tilbakemeldinger på disse.– Vi tror vi begynner å nærme oss, sier Ryste til NTB og legger til at han håper de kan komme med et svar i løpet av kort tid.

Bortsett fra å bekrefte at smurningen under skiene til Mowinckel var fluorfri, holder sportssjefen kortene tett til brystet for ikke å bidra til spekulasjoner. Men han forteller at de tester det som testes kan sammen med skiprodusenten Head.

– En ting er å tro ting, det er noe annet å bevise det. Det er veldig viktig at vi finner et ordentlig svar, sier Ryste. Ragnhild Mowinckel ble disket i Sölden for å ha brutt det mye omtalte og ferske fluorforbudet i internasjonal skisport. Det internasjonale skiforbundet sa at Mowinckels ski inneholdt en mengde fluor som var langt høyere enn grenseverdiene.– Hun er en veldig proaktiv løper. Hun ønsker veldig å finne ut hva som har skjedd for å stille i neste renn med en trygghet om at dette ikke skjer igjen, sier Ryste.

