Mowinckel reagerer på fluorsaken: − Føles veldig urettferdig – Det er jo det jeg synes er mest frustrerende i denne saken her. Hvorfor skal et forurenset verktøy være nok til en diskvalifikasjon? I denne saken har man allerede bevist at det som er smurt på skiene fra smøreren min er fluorfri smøring, sier Mowinckel til statskanalen.«Vi er lettet over å ha funnet grunnen til at fluorverdiene var for høye.

Vi har nå bedre forutsetninger for hva vi skal se etter i fremtiden», sto det i Heads uttalelse fredag. – Det går ikke så bra. Jeg synes det er skikkelig kjipt. Vi har testet det mye før og vært innenfor regelverket. Det skal selvfølgelig ikke være sånn, sa en gråtkvalt Mowinckel til TV 2 etter avgjørelsen.i internasjonale konkurranser underlagt Det internasjonale skiforbundet (FIS). Alpint faller inn under den kategorien. De samme reglene gjelder i langrenn og skiskyting

