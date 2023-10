Motorsykkelulykke: - Framstår alvorlig

- Ulykken framstår alvorlig og veien vil bli sperret, skriver politiet på X/Twitter.En lastebil og en personbil kolliderte søndag morgen på riksvei 3 nord for Romedal.

– Det har skjedd en alvorlig ulykke. Sjåføren i vogntoget framstår som uskadd, men det er svært alvorlig for personen i personbilen, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad.Ulykken har skjedd cirka tre kilometer nord for Romedal på riksvei 3.

Veien er nå stengt, og vil bli det en stund framover. Det er skiltet omkjøring for kjørende via E6 og riksvei 25 via Hamar, skriver avisen.Kopiert! Like før 02 natt til søndag fikk politiet melding om en taxisjåfør som skal ha blitt forsøkt knivstukket av en kunde i Tønsberg.- Han er ikke fysisk skadd. Foranledningen skal være uenighet rundt pris for taxituren, skriver politiet.Medier: Internett- og telefondekning gradvis tilbakeFlere palestinske medier opplyser at internett- og telefondekning kommer gradvis tilbake på Gazastripen, melder Reuters. headtopics.com

Fredag ble internett- og telefonlinjene ble brutt på Gazastripen. Det har fullstendig paralysert helsetjenestene og gjort det svært vanskelig å få informasjon fra enklaven.Internett- og telefondekningen ble slått ut omtrent samtidig som Israel trappet opp angrepene mot Gazastripen.

Flere organisasjoner har ikke fått tak i sine medarbeidere, og mange har fryktet at grusomheter har blitt holdt skjult for verden. - Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sa analytiker Deborah Brown i Human Rights Watch lørdag.En person falt fire-fem meter ut fra et vindu på et utested i Kopervik på Karmøy ved midnatt. headtopics.com

