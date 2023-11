Motorsport

Det er klart når etternavnet ditt er Schumacher at du har en fordel i Formel 1 sirkuset, men likevel. - Det ble for tøft...Den tyske Formel 1 mesteren Michael Schumacher skal være bedre og oppe og går noen timer hver dag etter en alvorlig skiulykke i 2013....Han var Frankrikes nr. 1 da de kjempet seg til VM-trofeet i 1998 på hjemmebane, det samme da Les Bleus tok EM-tittelen to år...Forrige Formel 1-sesong sto det mellom Mercedes og Red Bull Racing.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEN_COM: Premier LeagueArchive : Premier League

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: BundesligaArchive : Bundesliga

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Champions LeagueArchive : Champions League

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: EliteserienArchive : Eliteserien

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: LangrennArchive : Langrenn

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: SkiskytingArchive : Skiskyting

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕