Moren til Mina og Mille (16): – Jeg håper politikerne kan overbevise meg

– Om mine jenter hadde hatt langtidsplass i psykiatrien og ikke havnet i barnevernet, hvor de overhodet ikke hadde noen ting å gjøre, så hadde de vært i live i dag, sier Kirsti Skogsholm til NTB.

– Jeg er litt todelt. Jeg har et stort håp om at denne rapporten kan skape en endring. Likevel har jeg i så lang tid ønsket en endring uten at det har skjedd noe. Dessverre har jeg ikke helt troen på ministrene, men jeg håper de kan overbevise meg, sier Skogsholm.Flere av forslagene i rapporten vektlegger helsevesenets ansvar når det kommer til barnas psykiske helse.

Kirsti Skogsholm t.h. sier hun håper den nye rapporten vil skape endringer. Her sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) t.v. og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).Hun trekker også fram utvalgets forslag om døgntilbud. Forslaget påpeker at barnas behov for helsehjelp er uavhengig av ukedager, og at døgntilbudet må være tilgjengelig for de som trenger det.

Rapporten belyser problemstillinger man også har sett i tidligere rapporter, om at barn ikke får den hjelpen de trenger. – Vi i ungdomsutvalget har vært veldig opptatt av at byggene skal kunne oppleves som et hjem. Man skal tross alt bo der, og det er ikke så hyggelig å bo et sted som ser ut som et senter eller et sykehus, sier Hellum.Hun trekker fram forslaget om støttehjem som viktig. Altså at barn på institusjon skal få tilbud om en selvvalgt familie de skal kunne oppleve «vanlige» familieting med.

