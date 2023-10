Moren til Mina og Mille (16): – Jeg håper politikerne kan overbevise meg

– Om mine jenter hadde hatt langtidsplass i psykiatrien og ikke havnet i barnevernet, hvor de overhodet ikke hadde noen ting å gjøre, så hadde de vært i live i dag, sier Kirsti Skogsholm til NTB.

Barnevernsinstitusjonsutvalget la torsdag fram en rapport som omhandler hele institusjonsbildet i barnevernet. Rapporten vurderer hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere tilbudet på.

Helsevesenet må ta ansvarFlere av forslagene i rapporten vektlegger helsevesenets ansvar når det kommer til barnas psykiske helse. Rapporten konstaterer at helsevesenet må ta mer ansvar for barn med psykiske lidelser og rusproblemer. headtopics.com

Hun trekker også fram utvalgets forslag om døgntilbud. Forslaget påpeker at barnas behov for helsehjelp er uavhengig av ukedager, og at døgntilbudet må være tilgjengelig for de som trenger det. Følelsen av normalitet er viktigRapporten belyser problemstillinger man også har sett i tidligere rapporter, om at barn ikke får den hjelpen de trenger.

– Vi i ungdomsutvalget har vært veldig opptatt av at byggene skal kunne oppleves som et hjem. Man skal tross alt bo der, og det er ikke så hyggelig å bo et sted som ser ut som et senter eller et sykehus, sier Hellum. headtopics.com

– Det er ganske unormalt å bo på institusjon. Man mister veldig mange av de vanlige tingene som familier gjør, som for eksempel taco-fredag eller julefeiring, sier Hellum. Psykisk helse og rusStraffOrganisering Mindre fokus på atferdHun mener også at navnet på de ulike gruppene barna deles inn i, er avgjørende for deres selvbilde.

