Monster-runde i Mexico: – De må ha holdt igjen

Verdensmester Max Verstappen (26) ble nummer tre i kvalifiseringen, fulgt av Daniel Ricciardo, Sergio Perez og Lewis Hamilton.

– Det er overraskende hvor lite konkurransedyktige Ferrari’ene er, sier eksperten Henning Isdal på Viaplay tidlig i kvalifiseringen.– Det er uforståelig. Alle er overrumplet av dette. Hvor har de funnet dette? spør samme Isdal.– Jeg forventet ikke dette, innrømmer Charles Leclerc i arenaintervjuet. Det er hans 22. pole position i karrieren.

– Vi får se hva det holder til i morgen, fortsetter Leclerc - og stiller ikke forhåpningene for høyt foran selve løpet. – Det er dårlig grep på grunn av høyden. Vi slet mer enn jeg hadde håpet, men vi er nær, sier Max Verstappen, som sist helg vant fra sjette beste startspor. Nå har han tredjespor.Nederlenderen skal imidlertid granskes av dommerne for at han sto og ventet på å kjøre ut av depotet. Han risikerer å bli satt lenger bak på startplaten.

fordi kontrollørene fant ut at Mercedes’en ikke var i tråd med regelverket. Reglene sier at den obligatoriske treplanken på undersiden av Formel 1-biler ikke må slites under en minimumstykkelse på 9 mm. Det holdt ikke bilene til Hamilton og til Ferrari-fører Charles Leclerc.

Alex Albon i Williams var nest best på trening nummer tre og hadde store forhåpninger- men klarte ikke å holde det samme tempoet i kvalifiseringen. Han endte som nummer 14, en stor skuffelse.Fernando Alonso ble bare nummer 13, en stor skuffelse for Aston Martin-profilen. Teamkollega Lance Stroll var nummer 18.