Mohamed Salah er nå større enn Torres, Suarez, Fowler og Owen

Når du ramser opp Fernando Torres, Luis Suarez, Robbie Fowler og Micheal Owen, snakkes det om de største goalgetterne hos Liverpool.

Når Mohamed Salah gikk forbi denne ekslusive gjengen, snakker vi om Liverpool-historie. Egypteren har fortsatt den fantastiske første sesongen, og har nådd det magiske 50-tallet for scoringer før noen annen i Liverpool-historien.Klipp 1. (foto: liverpool, twitter)Klipp 3. (foto: liverpool, twitter)

