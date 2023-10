MMA-kjempen Ngannou slo ned tungvektskongen Fury

Kampen var stipulert til ti runder og uten at VM-tittelen til Fury sto på spill. Det var på forhånd regnet av de fleste for å være en gimmick for å tjene penger, men det kunne kostet Fury dyrt.

Han er rangert som verdens beste tungvektsbokser, og hadde 33 seirer, én uavgjort og null tap før møtet med Ngannou.Det burde vært rått parti, men det ble det ikke. Ngannou fikk vist at han kan bli å regne med i toppen av tungvektsboksing der det allerede er profiler som Anthony Joshua, Deontay Wilder og Oleksandr Usyk.Fury pådro seg et kutt i den andre runden, og mot slutten av den tredje smalt det da det gjensto rundt 40 sekunder.

Han hadde også store problemer mot Ngannou i fjerde runde, og klarte ikke å hente seg skikkelig inn før i den femte. Fury tok mer over, men det Ngannou leverte i sin boksedebut var oppsiktsvekkende. Da dommerpoengene ble lest opp etter ti runder hadde den ene 95–94 i favør Ngannou. De to andre hadde 96–93 og 95–94 i favør Fury, som dermed vant på såkalt «split decision». headtopics.com

PÅ PLASS: Mike Tyson har trent Francis Ngannou opp mot møtet med Tyson Fury. Lørdag kveld var han på plass i arenaen.– Ngannou vant. Til tider kunne jeg ikke tro det jeg så. Francis gikk sin første boksekamp og møtte tungvektsmesteren – hvordan i alle dager skulle han klare å vinne det? Men i mine øyne vant han, sa tidligere bokseverdensmester Carl Frampton til TNT Sports.17 seirer – tre tap.

Cristiano Ronaldo satt ringside sammen med Mike Tyson og ikke minst nevnte Oleksandr Usyk – den andre store tungvektsmesteren i boksing.Den opprinnelige planen har vært at Fury og Usyk skal møtes i desember, i en kamp der alle de store VM-titlene ville være på spill, noe som ikke har skjedd siden begynnelsen 1990-tallet da Evander Holyfield var tungvektsmester. headtopics.com

