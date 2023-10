Mjelde-selvmål og dødball senket Norge. Ligger an til nedrykk.

Wendie Renards hodemål på hjørnespark ga Frankrike 2-1-seier over Norge i nasjonsligakampen på Ullevaal, etter et sterkt comeback av det norske laget.

I det 60. minutt gjenvant Thea Bjelde ballen høyt på banen. Löfwenius la inn fra høyre, og Sophie Román Haug vant i lufta. Frida Maanum gikk i duell med Griedge Mbock Bathy, som nikket ballen rett til Marit Bratberg Lund slik at den norske venstrebacken kunne avslutte alene med keeper. Constance Picaud tok mye av farten av ballen, som rullet sakte mot mål. Lund fulgte opp og kjempet ballen over streken sammen med franske Kadidiatou Diani.

Etter den smellen greide ikke Norge å slå tilbake igjen, og Frankrike hadde flere store sjanser til å øke seiersmarginen.Motgangen fortsetter dermed for det norske laget, som definitivt vinket farvel til muligheten for deltakelse i OL-turneringen neste sommer, og som nå er i reell fare for å rykke ned fra A-nivået foran neste års EM-kvalifisering. headtopics.com

I forrige nasjonsligakamp mot Portugal var det spilt to minutter da Sophie Román Haug gikk ned for telling i et sammenstøt med motstanderens keeper og måtte sendes til sykehus med bruddskader i ansiktet. Denne gang var det ikke spilt fem sekunder før Haug fikk en hodesmell. Hun presset Selma Bacha og fikk klareringssparket rett i hodet, men etter en liten tur til sidelinja for medisinsk sjekk kunne hun fortsette.

Julie Dufour ble spilt fram på venstresiden bak ryggen på Maria Thorisdottir og skar inn langs dødlinja før hun skjøt et innlegg inn i målgården, der Maren Mjelde strakk ut foten og styrte ballen i eget mål. Kapteinen hadde til da vært på rett sted med en klareringsfot hver gang Frankrike truet med å skape farligheter, men denne gang ble det feil. headtopics.com

