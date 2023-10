Mitt oppgjør med Oslo Arbeiderparti

Det handler heller ikke bare om at ytringsrommet har blitt trangere.

Jeg har ikke hatt behov for å legge ut bilder av at jeg går natteravn, som flere politikere velger å gjøre, men heller gjort det fordi jeg vil stille opp for mitt nærmiljø. Jeg åpnet meg om hvor skummelt det er for meg som ønsker en endring og om truende hendelser som har rammet meg når jeg ytrer meg eller hjelper andre.

Dette var selvsagt forslag vi aldri fikk svar på. Etter noen uker hadde Oslo Arbeiderparti bestemt seg for å sette ned en arbeidsgruppe som skulle lage en «skryteliste» over hvor bra byrådet leverer her i Oslo sør.De gikk fra å høre hvor ille gjengkonflikten er i bydelen til å lage en «skryteliste». Skrytelisten handlet om hvor bra gratis aks er, og hvor mange fasader man har pusset opp. headtopics.com

Da skulle man tro at vi folkevalgte skulle trappe opp og iverksette kunnskap og politikk for å snu utvikling.Ikke tillit til Oslo ArbeiderpartiFlere av folkevalgte fra Oslo sør og øst har vært godt klar over hvordan kriminelle gjenger jager politiet vekk og motarbeider politiets arbeid. Likevel hører vi aldri at de snakker om at dette skal vi slå ned på.

Jeg har snakket med foreldre som er redd for at deres sønn skal sjekke opp feil jente på skolen og få jentas storebror etter seg. Dette er en problemstilling partiet ikke tør å snakke om. Les også Hadia Tajik rystet over partikollega: – Det er opprørende Valgkamp og religion hører ikke sammenJeg og flere andre har reagert på hvordan Arbeiderpartiet, og andre partier de siste årene, bruker trossamfunn som moskeer som et sted for å sanke stemmer. Det er ingen andre trossamfunn som får så mye besøk i valgkampen som moskeer.Jeg har snakket med venner som mener det er synd at fredagsbønnen blir til valgkamp. headtopics.com

