Mister tålmodigheten

ANGREP: Et overvåkningskamera fanget opp dramaet som utspilte seg da en svartbjørn tok seg inn på luksushotellet St. Regis Resort i Aspen i Colorado. Reporter: Jostein Sletten / DagbladetÆSJ: Stille før stormen er et kjent ordtak. Et vi kan bruke her, i en gang på denne skolen i Russland. Video: KameraOne. Reporter: Anton Lier / Dagbladet TV.DRAMATISK: En skremmende ulykke på Manhatten da byggekranen tar fyr. Går fryktelig galt. Video: Privat.

NON STOP: En lege oppdaget noe spesielt da han så et tv-program i USA. Non Stop TV med Sondre Rahm og Christian Wehus. Vi lager Norges beste viralprogram som daglig gir deg de mest spektakulære klippene du ikke vil gå glipp av!NON STOP: Vi ser en flokk med fisk rømme fra en hai, og en uheldig mann tabber seg ut på et forsøk om å tøffe seg. Non Stop TV med Sondre Rahm og Christian Wehus.