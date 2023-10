Mistenkt masseskytter stadig på frifot i Maine

Tungt bevæpnet omringet det som ifølge AFP er barndomshjemmet til mannen som mistenkes for å ha skutt og drept minst 18 personer i Maine.

Ifølge AP sto politifolk torsdag utenfor boligen nær Bowdoin i Maine og ropte at folk inne i boligen skulle overgi seg. TV-folk på stedet ble bedt om å skru av lysskjermene de hadde med seg før politiet begynte å rope i en megafon.Ransakelsesordre

Senere sa politiet at de hadde fulgt opp en ransakelsesordre, og at de dro for å lete etter ham andre steder. Et stort areal rundt Lewiston var stengt ned mer enn et døgn etter masseskytingen. Richard Goddard bor i gata der politiet aksjonerte torsdag. Til AP forteller han at han kjenner familien godt, og at den ettersøkte mannen kjenner området godt.Verste i år headtopics.com

Det var onsdag at en mann åpnet ild på to steder i Maines nest største by Lewiston. 18 ble drept og 13 såret. Masseskytingen er den verste i USA til nå i år. Politiet har identifisert den antatte gjerningsmannen som 40 år gamle Robert Card. Politiet oppgir at han er en våpeninstruktør ved et treningssenter på en militærbase i Saco i Maine.

Han var ifølge politiet innlagt på en psykiatrisk institusjon i to uker sommeren 2023. Det fremgår ikke detaljer om hva slags behandling han fikk eller hvorfor han var innlagt, men i notatet står det at Card hadde sagt at han «hørte stemmer og trusler om å sprenge» militærbasen. Hundrevis av politifolk har jaktet på ham torsdag. headtopics.com

