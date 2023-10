Mistenker kappkjøring etter ulykke: - Har ikke noe på veien å gjøre

Like etter klokka 21.30 fredag kveld, rykket alle nødetater ut til Nordbytunnelen på E6 i Follo, etter melding om at minst tre kjøretøy hadde vært innlandet i en trafikkulykke.. - Uhellet skal ha skjedd i høy hastighet og det skal være snakk om store materielle skader, skrev politiet klokka 21.35.. Nå viser det seg at ulykken trolig skyldes råkjøring..

I tillegg mistenker politiet en av sjåførene for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Begge sjåførene er anmeldt og førerkort vil bli tatt i beslag, sier Marstad.. - Må ryddes av veienKlokka 22.11 skriver politiet at det til sammen er fire personer som er lettere skadd, og som kjøres til Ahus i ambulanse. Det var fire biler involvert i ulykken, hvorav tre trenger berging..

