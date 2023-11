Mistenkelig dødsfall i Harstad: – Har gjennomført nye avhør

16. juni ble hans kone varetektsfengslet og siktet for grov kroppsskade på sin ektemann. I starten av juli bekreftet politiet at de mistenkte at mannen var blitt forgiftet.– Kan være klar innen kort tidGjennom høsten har politiet fortsatt etterforskningen av dødsfallet. Det forteller politiadvokat Markus Arentsen.

– Vi har gjennomført flere nye avhør, samt gjennom oppfølgingsavhør. Nå venter på flere analyseresultater. Noen er kommet inn, venter fortsatt på andre, sier han. Over tre måneder etter avdødes kones be løslatt fra varetekt, venter politiet fremdeles på den endelige obduksjonsrapporten.

– Det er den det er knytta mest forventning til. Rapporten er ikke ferdig før alle analysesvar er klare. Det kan være klar innen kort tid.– Det beror på hva som står i den. Det er en mulighet, men vi etterforsker fortsatt ut fra flere hypoteser, selv om vi har en hovedhypotese.

Vil bidraKvinnens forsvarer, Erik Ringberg, svarte i september at de avventer politiets etterforskning og arbeid i saken. – Siktede ønsker å bidra så godt hun kan til at saken får en avgjørelse så raskt som mulig, skriver Ringberg til iHarstad.

På spørsmål om han kan sin noe om hvordan den siktede kvinnen har hatt det siden hun ble løslatt, svarer Ringberg at det er krevende å være siktet i en så alvorlig sak. Les også Mistanken mot Harstad-kvinne skjerpes: Fire nye uker i varetekt Les også Mistenker forgiftning: Politiet ringte etter ambulanse

