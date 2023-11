Mishandlet i ni timer. I skyggen av Gaza-krigen øker volden på Vestbredden.

I nesten en hel dag ble palestineren Muhammed Mattar mishandlet. Han ble avkledd, forteller han, bare underbuksen og de hvite sokkene fikk han beholde på. Mattar og to andre palestinere fikk bind for øynene, de ble slått og sparket. Urinert på og mishandlet med kjepp. Sigaretter ble stumpet på kroppene deres. Det var umulig å gjøre motstand: De ble bakbundet først med strips, senere med elektrisk kabel.12. oktober. Landsbyen er nå forlatt.

