Minst tre arbeidere omkom i ulykke på byggeplass i Hamburg – flere skal være begravet i heissjakt

De siste tallene fra redningstjenesten er at det er snakk om minst tre omkomne, muligens flere. De første meldingene gikk ut på at fem arbeidere hadde mistet livet.

Under en lignende ulykke på denne byggeplassen i begynnelsen av september ble tre arbeidere hardt skadd etter et fall på 5 meter. Den gang var det også svikt i et stillas.er flere også begravet i en heissjakt, kanskje så mange som over ti personer. Det ble iverksatt full evakuering av byggeplassen, og mandag formiddag sto flere hundre arbeidere ute på fortauet.

Det skal ha vært et stillas på åtte etasjer inne i en heissjakt som kollapset i det tidligere havneområdet HafenCity ved elva Elben. Her er det i dag et enormt shoppingsenter, flere hoteller, kontorblokker og mange bolighus. headtopics.com

– Redningsarbeidet er svært komplisert, sier en talsmann ifølge avisen. Flere kranbiler og store mannskaper er på stedet. Det er også leger og helsearbeidere.

