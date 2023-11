Milliardoverskudd for bilfraktkjempe

Driftsresultatet (ebit) var 385 millioner dollar. Det tilsvarer 4,3 milliarder kroner. I samme kvartal i fjor var tallet på 305 millioner dollar. Brutto driftsresultat (ebitda) var 478 millioner dollar, tilsvarende 5,3 milliarder kroner, mot 440 millioner dollar i fjorårets tredje kvartal.

Inntektene landet på 1,31 milliarder dollar (14,7 milliarder kroner), en svak nedgang fra samme tid i fjor – Med et nytt positivt kvartal bak oss venter vi at ebitda i andre halvår blir på eller rundt det vi leverte i første halvår, ettersom utnyttelsen av flåten fortsatt er høy. Vi ser solid etterspørsel etter logistikktjenester. Bidraget fra offentlige tjenester holder seg også høyt, ser toppsjef Lasse Kristoffersen i en uttalelse.

Av de ulike segmentene trekker selskapet frem at både shipping og logistikk var «solid». Høye rater var blant det som trakk opp shipping, mens offentlig etterspørsel bidro i logistikksegmentet.

