Milliardæren Andy Sabin slutter å støtte Nikki Haley på grunn av Trumps seier

En av Nikki Haleys viktigste støttespillere, pengedonoren og milliardæren Andy Sabin, vil ikke gi henne mer økonomisk støtte, fordi han mener at Donald Trump i praksis har vunnet Republikanernes nominasjonskamp.– Haley må trekke seg. Uansett hva noen sier, kommer hun til å gå tom for penger. Hvem vil finansiere en kandidat som ikke har en sjanse? sier Sabin ifølge Reuters.

Trump har samtidig uttalt at enhver person som gir økonomisk støtte til Nikki Haley vil bli utestengt fra hans sfære på permanent basis.CNBC melder at Reid Hoffman, en annen milliardær som har støttet Nikki Haley, også kommer til å knipe igjen pengeboka. Nevada er neste delstat på programmet, men der stiller ikke Haley, så delegatene herfra kommer til å gå til Trump. Trumps tidligere FN-ambassadør håper imidlertid på bedre uttelling i sin hjemstat South Carolina 24. februar. I mellomtiden skal USAs høyesterett behandle Colorados utestengelse av Donald Trump fra valgseddele





