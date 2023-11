Milliardær selger all eiendom i Stavanger – og er i pengekrangel med lokal forretningsmann

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DN_NO: – Jeg tror Norges Bank er livredde for at kronekursen skal bli svakereNorges Bank øker kronesalget: – Jeg tror Norges Bank er livredde for at kronekursen skal bli svakere

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

NETTAVISENSPORT: Forbes: Magic Johnson inn i eksklusiv dollar milliardær-klubbBasketlegenden Magic Johnson (64) er ifølge Forbes den fjerde idrettsutøveren som har blitt dollarmilliardær.

Kilde: NettavisenSport | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Gisseldramaet i Stavanger: Gisselet tenker på de etterlatteMannen som kvelden søndag 22. oktober ble tatt til gissel er fremdeles sykmeldt. Først åtte dager etter den dramatiske hendelsen fikk han oppnevnt bistandsadvokat.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Dette vet vi om gisseldramaet i StavangerFortsatt er det mange ubesvarte spørsmål etter trafikkulykken, gisseldramaet og skuddvekslingen søndag 22. oktober.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Stavanger: Tenåringer ranetSiste nytt fra Dagbladet: To 16-åringer ble truet med kniv og fraranet flere eiendeler på Storhaug i Stavanger tirsdag kveld. To mistenkte menn er pågrepet i saken. To menn tr...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Tenåringsgutter truet med kniv og ranet i StavangerTo 16-åringer ble truet med kniv og fraranet flere eiendeler på Storhaug i Stavanger tirsdag kveld. To mistenkte menn er pågrepet i saken.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕