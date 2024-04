Mikkel Hansen legger opp til sommeren

Den danske håndballstjernen Mikkel Hansen (36) bekreftet til pressen onsdag at han legger opp til sommeren.– Jeg har alltid sagt at jeg ville stoppe den dagen gleden ikke lengre var til stede. Det er den fortsatt – det er fortsatt gøy å spille håndball, og jeg er hundre prosent dedikert, – Jeg tror jeg har kommet til et sted der jeg kjenner at det er andre ting som trekker litt. Derfor føler jeg at denne sommeren er det rette tidspunktet å legge skoene på hyllen, sier den danske stjernen.

Hansen kom med opplysningen på en pressekonferanse i regi av klubblaget Aalborg onsdag ettermiddag. Karrierepunktumet setter han med landslaget i OL i Paris til sommeren.Hansen er for tiden skadd, og det er ikke helt avklart om han blir klar til sluttspillet i dansk håndball. Aalborg starter mot Ribe-Esbjerg til helgen. 36-åringen vendte hjem til Danmark og Aalborg sommeren 2022 etter ti år som proff i Paris Saint-Germai

