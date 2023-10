Michelle Williams leser Britney Spears' selvbiografi

Biografien ble sluppet tirsdag og har skapt store overskrifter verden over. I sosiale medier hylles Williams for sin innsats. Det skal nemlig godt gjøres å høre at det ikke er Britney som leser.

Med unntak av en helt kort intro og prolog, der Britney selv forklarer at det har vært en så følelsesmessig berg og dalbane å skrive boken at hun selv ikke skal lese opp innholdet, er det Williams som snakker.

– Jeg er så takknemlig overfor fantastiske Michelle Williams for at hun leser resten, sier Britney i introen.skriver at Williams med dette er et stort skritt nærmere såkalt EGOT, en betegnelse for å ha vunnet både Emmy Award, Oscar-pris og Tony statuett og Grammy-pris. headtopics.com

Williams mangler bare en Grammy-statuett for å være i mål med bragden, og den spås nå å være i sikte.

Ikke bare hylles Williams for sin tolkning av Britney – hun skamroses også for måten hun gir stemme til blant andreOops, har vi gjort det igjen?Britney Spears bryter tausheten: – Liker ikke overskrifteneBritney om tidligere abort: – Justin var ikke klar for barn headtopics.com

I sin nye selvbiografi avslører Britney Spears (41) at hun gikk igjennom en svært smertefull opplevelse for over 20 år…– Hadde du spurt meg for fem år siden, ville tanken streifet meg: At jeg fikk jobben på grunn av etnisitet og utseende

Les mer:

vgnett »

Michelle Williams gir stemme til Britney SpearsSosiale medier flommer over med lydklipp fra Britney Spears’ (41) nye biografi. Men det er ikke popstjernens stemme man hører. Les mer ⮕

Britney Spears: «Min egen stemme»Til tider er dette veldig vond lesning. Superstjerna Britney Spears (41) har opplevd altfor mye faenskap i livet. Les mer ⮕

Justin Timberlake stopper kommentarer etter Britney Spears’ bokbombeJustin Timberlake (42) har fått gjennomgå i sosiale medier etter at ekskjæresten Britney Spears (41) denne uken ga ut bok. Les mer ⮕

The Woman in Me: Skal ha stengt kommentarfeltet etter Britney-bokJustin Timberlake skal ha sett seg lei av alle kommentarene han har fått etter at ekskjæresten Britney Spears, lanserte sin nye bok. Les mer ⮕

Ukens låter: Bølgen, The Kid Laroi og Michelle Ullestad… og en rappende Ed Sheeran: Her er helgelyden. Les mer ⮕

Ukens låter: Bølgen, The Kid Laroi og Michelle Ullestad… og en rappende Ed Sheeran: Her er helgelyden. Les mer ⮕