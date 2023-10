«Michelle Ullestad legger listen for resten av landets popartister»

Les mer:

Klar til å legge inn bud på ikke en, men to Paul Pogba erstattereJuventus har ikke lenger noen forhåpninger eller ønsket å at den franske superstjernen Paul Pogba skal komme tilbake. - Det har vært en tragedie fra dag en etter hans retur til klubben i fjor sommer. - En nesten konstant skadesituasjon ble i høst erstattet av to positive dopingprøver.

Erna Solberg om SMKs «obs»-liste: – Jeg kan ikke huske å ha blitt informertErna Solberg om SMKs «obs»-liste: – Jeg kan ikke huske å ha blitt informert

Haaland passerte Real Madrid-legende:Erling Braut Haaland klatret på historisk liste med to nye mål mot Young Boys.

Barnevernsutvalg endevender barnevernet. Foreslår å legge ned 130 institusjoner.Regjeringsutvalg krever kraftig omlegging av barnevernet. 50 nye tiltak skal hjelpe de mest sårbare. 130 institusjoner bør legges ned, mener utvalget.

Haaland-dobbel: Guardiola glefset mot Haaland-snakk: - Hører hjemme i eventyrlandErling Braut Haaland klatret på historisk liste med to nye mål mot Young Boys, men jærbuen kunne scoret enda flere.