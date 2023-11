Michael Brandsegg-Nygård: En av verdens mest ettertraktede talenter

ETTERTRAKTET: Michael Brandsegg-Nygård er for øyeblikket blant de heteste talentene i verden. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2– Vi er en liten norsk mafia, sier Brandsegg-Nygård og gliser bredt av mafia-kallenavnet han og kompisene har fått av de svenske lagkameratene.Langt inne i de svenske skogene, milevis fra nærmeste storby, er vi i leiligheten til nordmannen som for tiden får internasjonal oppmerksomhet.

I fjor satt han stadig mer nervøs i passasjersetet, med flyttelasset bak i bilen og tvil rundt hvordan han skulle takle den nye tilværelsen.Han har allerede vraket én europeisk storklubb og blitt kontaktet avTil TV 2 er han åpen og svært ærlig om hvordan det er å være blant verdens mest ettertraktede talenter og presset det fører med seg. Samtidig kommer han med oppsiktsvekkende uttalelser som på ingen måte demper forventingene til ham. ÅPNET OPP: Hjemme i Mora tok Michael Brandsegg-Nygård gjestfritt imot TV 2 til et langt intervju. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2– Jeg husker at vi kjørte oppover hit og jeg ble mer og mer nervøs. Da vi kom hit var jeg dritnervøs. De første dagene var litt jævlige, sier han.– Hele livet hadde jeg spilt i Vålerenga. Der var jeg trygg og visste hvordan ting var. Her var jeg usikker på hvor gode de var og om jeg kom til å klare det. Jeg tvilte litt på meg selv, svarer stortalentet. Vi sitter ved kjøkkenbordet i leiligheten sentralt plassert midt i tettstedet Mor

:

TV 2 NYHETENE: Stjerneskuddet Michael Brandsegg Nygård (18) jaktes av hele NHLMORA (TV 2): For Michael Brandsegg-Nygård er det ikke lenger godt nok «bare» å bli valgt av en av verdens beste klubber. Han har bestemt seg for å bli historisk.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

SPORTEN_COM: Kandidat snur før han tar i døra på LerkendalDen danske treneren Jacob Friis kommer trolig ikke til å få gleden av rømmevaffler som serveres hver fredag på Lerkendal istedenfor er det det Bundesligaklubben Augsburg som frister. Danske Bold skriver at Jacob Friis som var et av få personer som fortsatt er på Rosenborg sin kandidatliste over nye hovedtrenere ikke lenger er aktuell.

Kilde: Sporten_com | Les mer »

TV2SPORT: Håndballgutta yppet seg: - Han er irritert!Norge yppet seg mot danskene - men ble felt av noe urutinert spill, ifølge Sander Sagosen.

Kilde: tv2sport | Les mer »

DAGSAVİSEN: «Putin-hviskeren» i presidentens indre krets: – Han er skremmendeNikolaj Patrusjev gir Vladimir Putin akkurat det han vil ha, mener forfatter. Men hvor viktig er han egentlig? To Russland-eksperter er delt i sin oppfatning.

Kilde: Dagsavisen | Les mer »

SPORTEN_COM: Sjeik Jassim har funnet en ny Premier League klubb han vil kjøpeDet er 1.poeng som skiller Manchester United og West Ham på Premier League tabellen akkurat nå! – Det er omtrent 50 milliarder i forskjell i verdi hvis du skal legge Glazer-familien sitt forlangende til grunn.

Kilde: Sporten_com | Les mer »

AFTENPOSTEN: I tre år ønsket han å dø. Hver gang ble han nektet.– Far mente at man selv bestemmer om man vil leve eller dø, sier datteren. Slik ble det ikke.

Kilde: Aftenposten | Les mer »