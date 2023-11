Meteorologene: – Sjanse for snø

Den kommende helgen byr på et høytrykk i Sør-Norge, noe som fører til et kjølig og fint vær flere steder. – Men lavtrykkene som lurer sør for oss kan bevege seg inn på land i sør og øst. Fra sent lørdag må man være klar for litt regn eller sludd, med en sjanse for snø inn i landet, skriver Meterologene.

En ni år gammel thailandsk jente er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Hallingdal 11. oktober. Den danskregistrerte bilen de tre satt i frontkolliderte med en lastebil på riksvei 7. Det satt fem personer i ulykkesbilen.Del

– Dette er veldig spennende råvarer å jobbe med og en morsom oppgave. Det er råvarer jeg er godt kjent med, og det blir en spennende utfordring å finne ut av hvordan vi skal løse dette på fatet, sier kokk Håvard Werkland. headtopics.com

De ti beste kandidatene i Europafinalen kvalifiserer seg til verdensfinalen, som avholdes i den franske byen Lyon i 2025. Det innebærer en vekst i forbruksgjelden på 4,2 prosent til 156,6 milliarder kroner det siste året.Bombeflyene til langdistanse-flåten i det russiske luftforsvaret (LRA) har ikke gått til luftangrep mot Ukraina ved bruk av kryssermissilangrep på over en måned.

Forsvarsdepartementet skriver videre at Russland mest sannsynlig vil bruke nylig produsert LRA-ammunisjon til å angripe ukrainsk energi-infrastruktur over vinteren. Politiet i Møre og Romsdal melder om brann i et fartøy som ligger til kai i Tomrefjord i Møre og Romsdal. headtopics.com

